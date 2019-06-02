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Dünya

Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

Sefa Şahin   | 02.06.2019
Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyinde 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, harekatta 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

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