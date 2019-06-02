Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyinde 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, harekatta 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.
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Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu. https://t.co/c9sN1SBRXg#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/C9Q1NlfLXa— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 2 Haziran 2019