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Dünya

Pelosi'nin bugün akşam saatlerinde Tayvan'a geleceği öne sürüldü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Pasifik ülkeleri turunda Malezya'daki temaslarının ardından bu akşam Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiği iddia edildi.

Emre Aytekin   | 02.08.2022
Pelosi'nin bugün akşam saatlerinde Tayvan'a geleceği öne sürüldü

Pekin

Tayvan gazetesi China Times'ın haberinde, Pelosi'nin bugün yerel saatle 22.30'da (TSİ 17.30) Taipei'ye geleceği ve geceyi Ada'da geçireceği ileri sürüldü.

Haberde, Pelosi'nin yarın sabah Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşeceği, ardından saat 10.00'da (TSİ 05.00) Ada'dan ayrılacağını savundu.

Amerikan yayın kuruluşu CNN, dün, biri Amerikalı diğeri Tayvanlı adı açıklanmayan iki hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Pelosi'nin Tayvan'a uğrayacağını ve geceyi burada geçireceğini öne sürmüştü.

Bloomberg de Pelosi'nin Tsai ile görüşeceği iddiasında bulunmuştu.

Meclis Başkanı'nın resmi internet sitesinde ziyaret programına ilişkin yayımlanan açıklamada, Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı kapsayan gezinin durakları arasında Tayvan'a yer verilmemişti.

ABD'den 29 Temmuz'da ayrılarak Hawaii'de mola veren Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyeti, dün, Singapur'da temaslarda bulunmuştu. Pelosi, burada Singapur Devlet Başkanı Halimah Yakob, Başbakan Lee Hsien Loong ile görüşmüş, Singapur'daki Amerikan Ticaret Odasının resepsiyonuna katılmıştı.

Pelosi ve beraberindekilerin, ziyaretin ikinci durağı olan Malezya'ya bu sabah vardığı bildirildi.

Ziyarette Pelosi'ye, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, Gazi İşleri Komitesi Başkanı Mark Takano, Yollar ve Araçlar Komitesi Başkan Yardımcısı Suzan DelBene, İstihbarat Daimi Özel Komitesi üyesi Raja Krishnamoorthi ve Silahlı Kuvvetler Komitesi ile Dış İlişkiler Komitesi üyesi Andy Kim eşlik ediyor.

Tayvan'ı ziyaret edeceği iddiası gerilime sebep olmuştu

Pelosi'nin gezi kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep olmuştu.

Olası ziyaret nedeniyle ABD ve Çin ordularının Tayvan yakınlarındaki askeri hareketliliği arttığı gözlenmişti.

ABD donanmasının Pasifik'teki 7. filosuna bağlı görev yapan Ronald Reagan savaş gemisi, hafta başında harp filosuyla Singapur'dan ayrılarak kuzeydoğu yönünde Güney Çin Denizi'ne doğru hareket etmişti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanması da hafta sonunda Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Fucien ve Güney Çin Denizi kıyısındaki Guangdong eyaletlerinde tatbikatlar düzenlerken, bölgeler gemi trafiğine kapatılmıştı.

Nisanda planlanan ziyaret iptal edilmişti

82 yaşındaki Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Pelosi, "25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı" olacak. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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