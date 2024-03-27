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Dünya

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Salih Okuroğlu  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Vanuatu'daki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini belirtti.

Herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Vanuatu'da 23 Ocak'ta 6,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve herhangi can veya mal kaybı yaşanmamıştı.

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