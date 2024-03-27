Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Vanuatu'daki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini belirtti.
Herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Vanuatu'da 23 Ocak'ta 6,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve herhangi can veya mal kaybı yaşanmamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.