Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Vanuatu'nun başkenti Port-Vila'nın 43 kilometre güneybatısında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin, 37 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi.
Depremde can veya mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.