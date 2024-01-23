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Dünya

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Nuri Aydın  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Vanuatu'nun başkenti Port-Vila'nın 43 kilometre güneybatısında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin, 37 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi.

Depremde can veya mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

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