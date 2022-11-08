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Dünya

Paris'te grevler nedeniyle perşembe toplu taşımada 'kara gün' olabilir

Fransa'da başkent Paris ve içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinde toplu taşımada grevler sebebiyle perşembe "kara gün" yaşanması bekleniyor.

Esra Taşkın   | 08.11.2022
Paris'te grevler nedeniyle perşembe toplu taşımada 'kara gün' olabilir

Paris

Paris ve İle-de-France bölgesinde toplu taşımayı düzenleyen RATP'den yapılan açıklamada, perşembe banliyö trenleri ve metro seferlerinde ciddi aksamaların olacağı kaydedildi.

Metro hatlarının neredeyse yarısının tüm gün erişime kapalı olacağı ve 7 metro hattının ise sadece sabah ve akşam iş saatlerinde düşük kapasiteyle çalışacağı duyuruldu.

Grevde tam kapasiteli çalışacak yalnızca 2 otomatik metro hattında ise aşırı yoğunluk beklendiği aktarıldı.

Banliyö trenlerinde (RER) grev nedeniyle özellikle RER A ve RER B hattında daha az sefer olacakken, her 3 otobüs seferinden birinin iptal edileceği kaydedildi.

Son zamanlarda Paris ile civarında toplu ulaşımda sürücü eksikliği ve seferlerin azaltılması nedeniyle toplu taşımada bazı otobüs seferleri iptal edilirken metrolarda ciddi yoğunluk gözlemleniyor.

Yerel basın bu duruma ek olarak grevle birlikte, perşembe Paris ve civarında toplu taşımada "kara gün" yaşanacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

Maaş artışı talebi

RATP'in 5 sürücü sendikası, "sıfır metro, sıfır banliyö treni RER" sloganıyla 10 Kasım'da büyük çaplı greve gideceğini duyurmuştu.

Sendikalar çalışma koşullarının kötüleştiğini ifade ederek yeni personel alımı ve enflasyona karşı maaş artışı talep ediyor.

Ayrıca ülkenin en büyük işçi sendikası CGT de maaşların enflasyona endekslenmesi talebiyle grev çağrısında bulundu.

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