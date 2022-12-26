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Dünya

Paris saldırısının şüphelisi 'cinayet' ve 'cinayete teşebbüs'ten tutuklu yargılanacak

Fransa’nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının gözaltındaki şüphelisinin "cinayet" ve "cinayete teşebbüs"ten tutuklu yargılanmasına karar verildiği bildirildi.

Alaattin Doğru   | 26.12.2022
Paris saldırısının şüphelisi 'cinayet' ve 'cinayete teşebbüs'ten tutuklu yargılanacak

Ankara

Fransız basınındaki haberlere göre, 69 yaşındaki Fransız William M, bugün sorgu hakimine ifade verdi.

Sorgu hakimi, şüpheliye "ırk, etnik köken, milliyet veya din temelli cinayet ve cinayete teşebbüs" suçları yöneltilmesine ve şüphelinin gözaltı halinin devamına karar verdi.

Saldırgan daha önce göçmen merkezine saldırmış

Paris'in 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde 23 Aralık'ta bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilere silahla ateş açtığı saldırıda 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Saldırının şüphelisi olarak 69 yaşındaki "William M." olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edilmişti.

Saldırı şüphelisi, 24 Aralık'ta doktor muayenesinde, sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı gerekçesiyle emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilmişti. Şüpheli hakkında dün akşam yeniden gözaltı kararı verilmişti.

Paris Savcılık Ofisi, dün, şüphelinin gözaltı sırasında "yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu" itiraf ettiğini açıklamasını yapmıştı.

Savcılık açıklamasında, şüphelinin, gözaltında ayrıca saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin, silahının şarjörünü doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini söylediği de belirtilmişti.


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