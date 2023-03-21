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Dünya

Paris Belediyesi grevler ve protestolar nedeniyle kriz masasını topladı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Büyük Şehir Belediyesi, tartışmalı emeklilik reformu karşıtı gösterilerin kentte günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başlaması nedeniyle kriz masasını devreye soktu.

Alaattin Doğru  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Paris Belediyesi grevler ve protestolar nedeniyle kriz masasını topladı

Ankara

Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter'dan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Belediye Genel Sekreterliği ve ilgili müdürlerin yer alacağı kriz masasını, her gün toplanmak üzere harekete geçirme kararı aldığını duyurdu.

Belediye'den yapılan açıklamada da "Belediye, devam eden grevler ve bunların günlük yaşam üzerindeki etkisi nedeniyle Parislileri her gün bilgilendirme misyonunu üstlenecek kriz masasını topladı." ifadesine yer verildi.

Böylelikle kriz masasının, kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için gereken tedbirlerin alınmasına imkan tanıyacağı belirtilen açıklamada, valiliğin grevler devam ederken "zorla çalıştırma" prosedürünü uygulamaya koymasına rağmen, başkentte durumun düzelmediğine dikkat çekildi.

Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklarda binlerce ton çöp yığıldı

Temizlik işçilerinin hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı günlerdir devam eden grevi dolayısıyla Paris sokaklarında binlerce ton çöp birikmişti.

Valilik, çöplerin kamu sağlığını tehlikeye atacağı gerekçesiyle, grevdeki işçilerin çöp toplamasını sağlamak için "zorla çalıştırma" prosedürünü başlatmıştı.

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