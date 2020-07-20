Papua Yeni Gine'de Kovid-19'dan ilk can kaybı yaşandı
Papua Yeni Gine’de, 48 yaşlarındaki kanser hastası kadının Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüsten ilk can kaybının yaşandığı bildirildi.
Melbourne
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Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Papua Yeni Gine’nin (PNG) başkenti Port Moresby’deki bir hastanede göğüs kanseri tedavisi gören ve 48 yaşında olduğu bildirilen kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Virüsü hastanede kaptığı sanılan kadının ölümüyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk can kaybının yaşandığını bildiren Ulusal Kontrol Merkezi, kadının virüsten öldüğünün Port Moresby Genel Hastanesinde solunum semptomları nedeniyle ölen kişilere uygulanan rutin tükürük testlerinde ortaya çıktığını açıkladı.
PNG Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüse yakalanan 17 kişiden 8’i iyileşti.
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