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Dünya

Papua Yeni Gine'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'nin Bougainville Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Salih Okuroğlu  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Papua Yeni Gine'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Panguna kentinin yaklaşık 57 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 41 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

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