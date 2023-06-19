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Dünya

Papua Yeni Gine’de 5,9 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine’nin kuzey bölgesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Papua Yeni Gine’de 5,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Angoram kasabasının 99 kilometre güneydoğusunda olduğunu açıkladı.

21 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

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