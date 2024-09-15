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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Papa, Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin devam etmesi isteğini yineledi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin devam etmesi ve barış için çözümler bulunması çağrısını yineledi.

Barış Seçkin  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Papa, Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin devam etmesi isteğini yineledi

Vatikan

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, daha sonra Orta Doğu'daki gelişmelere dair mesajlar verdi.

Papa, "Dünyayı kana bulayan savaşları unutmayalım. Harap olmuş Ukrayna'yı, Myanmar'ı, Orta Doğu'yu düşünüyorum. Kaç masum kurban var. Savaşta çocuklarını kaybeden anneleri düşünüyorum, ne çok hayat mahvoldu." dedi.

Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelere değinen Papa Franciscus, "Ölenler için dua ediyorum, rehinelerin ailelerine yakın olmaya devam ediyorum. Filistin'de ve İsrail'de çatışma dursun, şiddet dursun, nefret dursun, rehineler serbest kalsın, müzakereler devam etsin, barış için çözümler bulunsun." diye konuştu.

Papa ayrıca Vietnam ve Myanmar'da sel felaketinden etkilenenler için dua ettiğini söyledi.

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