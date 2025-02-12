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Dünya

Papa Franciscus rahatsızlığı sebebiyle konuşmasını yine yapamadı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumundaki konuşmasını, bronşit rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle okuyamadı.

Barış Seçkin  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Papa Franciscus rahatsızlığı sebebiyle konuşmasını yine yapamadı

Holy See (Vatican City State)

Papa, Vatikan'da her çarşamba yaptığı genel kabul oturumu sırasında rahatsızlığının devam ettiğini belirterek "Şimdi rahibimizden konuşmamı okumasına izin vermek durumundayım. Çünkü geçirdiğim bronşit nedeniyle henüz ben okuyamıyorum. Umarım bir dahaki sefere konuşmamı yapabilirim." dedi.

Papa, kabulün son bölümünde ise konuşmasını yaparak inananları barış için dua etmeye çağırdı.

88 yaşındaki Papa Franciscus, geçen haftadan bu yana bronşit olması sebebiyle bazı kabullerini ya ertelemiş ya da sınırlı şekilde gerçekleştirmişti. Papa'nın, 9 Şubat Pazar günkü ayin sırasında da yorgun olduğu ve zorlandığı gözlenmişti.

Papa, 2023 yılında da biri nefes darlığı şikayeti biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere, iki kez hastanede tedavi olmak durumunda kalmıştı.

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