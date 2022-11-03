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Dünya

Papa Franciscus Bahreyn'de "silahların susturulması" çağrısında bulundu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, "silahların mantığının reddedilmesi" gerektiğini belirterek, "Silahlar sussun" çağrısı yaptı.

Çağrı Koşak   | 03.11.2022
Papa Franciscus Bahreyn'de "silahların susturulması" çağrısında bulundu Fotoğraf: Ayman Yaqoob/AA

Manama

Bahreyn devlet televizyonunun Vatikan Radyosu'ndan aktardığı habere göre, başkent Manama'daki Sahir Sarayı'nda Kral Hamed bin İsa Al Halife ile görüşen Papa Franciscus açıklamalarda bulundu.

Bahreyn'e ilk kez resmi ziyarette bulunan Papa Franciscus, "Buraya (Bahreyn) barış umutlarını yeşertmek ve insanların barış içinde yaşaması için düzenlenen Doğu ve Batı Diyalog Forumu'na katılmak için geldim." dedi.

Çevre konusundaki sorunların "acil ve üzücü" olduğunu belirten Papa Franciscus, "Gelecek nesilleri tehdit etmeden ve çok geç olmadan pratik ve uzun vadeli önlemler alınmalı." ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus, Yemen'de hükümet güçleri ve Husi milisleri arasında 7 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle Yemen halkının "unutulmuş bir savaşın ızdırabını çektiğini" vurguladı.

"Silahların mantığının reddedilmesi" gerektiğini vurgulayan Papa Franciscus, "İtiraz ediyorum: Silahlar sussun ve her yerde kendimizi samimiyetle barışa adayalım." ifadelerini kullandı.

Kral Hamed bin İsa Al Halife ise şubat ayından bu yana devam eden Ukrayna-Rusya Savaşının dünyayı ekonomik, siyasi ve güvenlik anlamında olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, savaşın durdurulması çağrısında bulundu.

Papa Franciscus'un Bahreyn ziyareti

"Bahreyn Diyalog Forumu: İnsanların Birlikte Yaşaması İçin Doğu ve Batı" temalı buluşmaya katılmak üzere Bahreyn'e gelen Papa Franciscus'a üst düzey bir heyet eşlik ediyor.

Vatikan'ın internet sitesine göre, Papa Franciscus, Bahreyn'e gerçekleştirdiği bu ilk ziyaret kapsamında 6 Kasım'a kadar ülkedeki temaslarını sürdürecek.

Papa Franciscus, 2019'da da bir diğer Körfez ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmişti.

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