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Dünya

Panama Devlet Başkanı Mulino'dan, Trump'a yanıt: Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Panama Kanalını geri alacağız" sözlerine, "Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak." yanıtını verdi.

Sinan Doğan  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Panama Devlet Başkanı Mulino'dan, Trump'a yanıt: Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak

Bogota

Mulino, X sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, Trump'ın yemin törenindeki Panama Kanalı'na yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Panama lideri Mulino paylaşımında, "Başkan Donald Trump tarafından ifade edilen sözleri kapsamlı şekilde reddetmeliyim. Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Panama Kanalı'nın Çin tarafından kontrol edildiği iddiasına dikkati çeken Mulino, "Dünyada yönetimimize müdahale eden herhangi bir ulusun varlığı söz konusu değildir." görüşünü paylaştı.

Mulino, Torrijos-Carter Anlaşması'nı hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kanal, hiç kimsenin verdiği bir taviz değildi, Torrijos-Carter Anlaşması’nın bir sonucu olarak, 1999'da doruğa ulaşan, kuşaklar boyu süren mücadelenin bir ürünüydü. O zamandan bu yana, 25 yıldır kesintisiz şekilde, ABD de dahil dünya ticaretine hizmet etmek amacıyla bu kanalı sorumlu şekilde yönettik ve genişlettik. Tarih ve ABD’ye yönelik eylemlerimiz de gösteriyor ki bizi koruyan hakları, anlaşmanın hukuki temelini, bizi farklı kılan saygınlığımızı ve uluslararası hukukun bize verdiği gücü; ülkeler arasındaki ve her şeyden önce müttefik ve dost ülkeler arasındaki ilişkileri yönetmenin ideal yolu olarak kullanacağız."

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