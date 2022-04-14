Dolar
14.59
Euro
15.91
Altın
1,978.22
ETH/USDT
3,098.00
BTC/USDT
41,100.00
BIST 100
2,460.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan'ın eski Başbakanı Han'dan erken seçim çağrısı

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, erken seçim yapılması çağrısında bulunarak aksi halde halkı sokağa çıkaracağını söyledi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 14.04.2022
Pakistan'ın eski Başbakanı Han'dan erken seçim çağrısı

İslamabad

Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, görevden alınmasının ardından ilk mitingini Peşaver'de düzenledi.

Han, burada yaptığı açıklamada "Yeni seçimler bir an önce duyurulmalı aksi halde halkı sokağa çıkaracağım." dedi.

Halktan kendisine yönelik dış komploya karşı barışçıl gösteri yapmasını isteyen Han, ABD’ye Pakistan’da askeri üs vermediği için Washington'un ülkede rejim değişikliği yaptığını iddia etti.

Han, Pakistan'ın ABD için savaştığını ancak Washington'un drone saldırılarıyla masum Pakistanlıları öldürdüğünü belirtti.

PTI lideri Han, 16 Nisan'da Karaçi'de miting düzenleyeceğini açıkladı.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de hava yolu ve toplu taşımada maske zorunluluğu 3 Mayıs'a kadar uzatıldı
Türkiye'de 5 bin 529 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 986 bin 408'e çıktı
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
804 hastanenin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmadı

Benzer haberler

Pakistan'ın eski Başbakanı Han'dan erken seçim çağrısı

Pakistan'ın eski Başbakanı Han'dan erken seçim çağrısı

Yeni Pakistan'dan eski Pakistan'a: İmran Han'ın düşürülüşü

Pakistan Başbakanı Şerif, Hindistan ile barışçıl ilişkiler istediğini belirtti

Beyaz Saray: Pakistan'ın önemi ülkenin lideri kim olursa olsun değişmez

Beyaz Saray: Pakistan'ın önemi ülkenin lideri kim olursa olsun değişmez

Pakistan’da başbakan seçilen Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı

Pakistan’da başbakan seçilen Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı
Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'ten 'Türkiye ile Pakistan ayrılmaz bağlara sahip' vurgusu

Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'ten 'Türkiye ile Pakistan ayrılmaz bağlara sahip' vurgusu