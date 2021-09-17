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Dünya

Pakistan'dan Taliban'a kapsayıcı hükümet çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Taliban'a tüm etnik grupların temsil edildiği kapsayıcı siyasi yapı için verilen sözleri yerine getirmesi çağrısında bulunarak bunun Afganistan'da istikrar için önemli olduğunu vurguladı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 17.09.2021
Pakistan'dan Taliban'a kapsayıcı hükümet çağrısı Fotoğraf: Wali Sabawoon/AA

İslamabad

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Şangay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Han, önceki Afgan hükümetinin ani değişimi, Taliban'ın ülkedeki kontrolü ele alması ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesiyle Afganistan'da yeni gerçekliğin oluştuğunu söyledi. Han, bu durumun kan dökülmeden, iç savaş çıkmadan ve büyük çaplı mülteci akını olmadan gerçekleştiğinin altını çizerek Afganistan'da acil öncelikler arasında ekonomik çöküşü ve insani krizi engellemenin yer aldığını ifade etti.

Taliban'a tüm etnik grupların temsil edildiği kapsayıcı siyasi yapı için verilen sözleri yerine getirmesi çağrısında bulunan Han, bunun Afganistan'da istikrar için önemli olduğunun altını çizdi.

Afgan halkının haklarına saygı vurgusu

Han, tüm Afganların haklarına saygı duyulmasını sağlamanın da önemli olduğunu belirterek bu ülkenin tekrar teröristler için güvenli bir yer haline gelmemesi gerektiğini ifade etti. Afganistan'da 40 yıllık çatışmayı sona erdirmek için nadir fırsat bulunduğuna işaret eden Han, ŞİÖ üyelerinden ve uluslararası topluluktan Afgan halkının yanında durmasını talep etti.

Han, Afganistan'daki durumu bozmaya çalışanların girişimlerine dikkati çekerek bu kritik süreçte olumsuz mesajlar yaymanın mantıksızca olduğunu ve bunun barış olasılığının altını oyacağını söyledi. Han, Afganistan'da mevcut durumun uluslararası iş birliği gerektirdiğini de kaydetti.

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