Euro
7.59
Dolar
6.98
BIST 100
97,619.00
Altın
1,681.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor Almanya'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Ankara Esenboğa Havalimanı’na getirildi
logo
Dünya, Koronavirüs

Pakistan'dan 7 ülkeye 9 milyon tablet klorokin desteği

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan, ülkesinin yeni tip koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere 9 milyon tablet klorokini ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Türkiye, İtalya, Kazakistan ve Katar'a yollayacağını duyurdu.

Behlül Çetinkaya   | 21.04.2020
Pakistan'dan 7 ülkeye 9 milyon tablet klorokin desteği

İslamabad

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmak üzere 9 milyon tablet klorokini ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Türkiye, İtalya, Kazakistan ve Katar'a yollayacağını duyurdu.

Avan, düzenlediği basın toplantısında, Pakistan'ın 40 milyon tablet klorokine ve kendi ilacını üretecek kadar ham maddeye sahip olduğunu kaydetti.

Pakistan'ın İngiltere'ye 5 milyon, ABD ve Suudi Arabistan'a 1'er milyon. Türkiye ve İtalya'ya 500'er bin, Kazakistan'a 700 bin ve Katar'a 300 bin tablet klorokin yollayacağını ifade eden Avan, "Pakistan ihtiyacı olduğunda kapısını çaldığı ülkelere şimdi ihtiyaçları olduğu dönemde yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

Sıtma tedavisinde kullanılan klorokinin Kovid-19 tedavisinde de başarılı sonuçlar verdiği görülmüş, Fransa'da yapılan testlerde, klorokinin virüsü taşıyanların yüzde 91,7'sinin 10 gün içinde iyileşmesini sağladığı ortaya çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 337'ye yükseldi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 500'ü aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bini geçti
DSÖ: Kovid-19'un kaynağı bir hayvan, laboratuvar değil
Pakistan'dan 7 ülkeye 9 milyon tablet klorokin desteği

Benzer haberler

Pakistan'dan 7 ülkeye 9 milyon tablet klorokin desteği

Pakistan'dan 7 ülkeye 9 milyon tablet klorokin desteği

Muhammed İkbal'in vefatının 82. yılı

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bini geçti

Pakistan devlet televizyonu ramazan boyunca Diriliş Ertuğrul'u yayımlayacak

Pakistan devlet televizyonu ramazan boyunca Diriliş Ertuğrul'u yayımlayacak
Azad Keşmir Cumhurbaşkanı'ndan 'Keşmir gündemden düşmemeli' mesajı

Azad Keşmir Cumhurbaşkanı'ndan 'Keşmir gündemden düşmemeli' mesajı
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini aştı

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini aştı