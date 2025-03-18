Pakistan'daki Türk öğrenciler, ramazanda ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulundu
Pakistan'da yaşayan Türk öğrenciler, ramazanda ihtiyaç sahiplerine 150 koli erzak dağıttı.
İslamabad
Başkent İslamabad’ın kırsal yerleşim yerlerine 150 gıda kolisi ulaştıran Türk öğrenciler, erzakları Pakistanlı ihtiyaç sahiplerine teslim etti.
Dağıtım sırasında AA muhabirine konuşan Halit Kaya, Pakistan'da yaşayan Türk öğrenciler olarak, ramazanda Pakistanlıları unutmadıklarını söyledi.
Kaya, her kolide 23 kilogram erzak bulunduğunu belirterek, 3 bin 450 kilogram yardım ulaştırdıklarını kaydetti.
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