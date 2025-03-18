Dolar
36.66
Euro
40.01
Altın
3,034.22
ETH/USDT
1,897.60
BTC/USDT
82,986.00
BIST 100
10,788.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tekirdağ’da “Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni”nde konuşuyor. İsrail ordusunun ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başladığı Gazze’den yayındayız.
logo
Dünya

Pakistan'daki Türk öğrenciler, ramazanda ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulundu

Pakistan'da yaşayan Türk öğrenciler, ramazanda ihtiyaç sahiplerine 150 koli erzak dağıttı.

Muhammed Semih Uğurlu  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Pakistan'daki Türk öğrenciler, ramazanda ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulundu Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Başkent İslamabad’ın kırsal yerleşim yerlerine 150 gıda kolisi ulaştıran Türk öğrenciler, erzakları Pakistanlı ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Dağıtım sırasında AA muhabirine konuşan Halit Kaya, Pakistan'da yaşayan Türk öğrenciler olarak, ramazanda Pakistanlıları unutmadıklarını söyledi.

Kaya, her kolide 23 kilogram erzak bulunduğunu belirterek, 3 bin 450 kilogram yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya başkanlığında sahipsiz hayvanlarla ilgili toplantı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile telefonda görüştü
İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına devam ediliyor
Kadıköy'de trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü ve açılır tavanda oturan yolcuya ceza
Fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop doğal limanına demirledi

Benzer haberler

Pakistan'daki Türk öğrenciler, ramazanda ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulundu

Pakistan'daki Türk öğrenciler, ramazanda ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulundu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet