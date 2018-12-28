'Pakistan'daki FETÖ okullarını en kısa sürede devralacağımıza inanıyoruz'

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Yurdakul, FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı tarafından devralınması sürecine ilişkin, "Pakistan makamlarının da iş birliğiyle en kısa sürede sonuçlanacağına inanıyoruz." dedi.

ANKARA - ZUHAL DEMİRCİ

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı tarafından devralınması sürecine ilişkin olarak, "Okullar konusunda ilgili arkadaşlarımız hemen teşebbüslere başladı. Okulların TMV tarafından devralınması sürecinin, Pakistan makamlarının da iş birliğiyle en kısa sürede sonuçlanacağına inanıyoruz." dedi.

Büyükelçi Yurdakul, Pakistan'da FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi ve örgüte ait okullarının TMV'ye devredilmesi kararına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dünya meselelerini ilgilendiren konularda Türkiye ve Pakistan'ın yakın düşünen ve birbirine destek olan iki ülke olduğunu söyleyen Yurdakul, örnek teşkil eden bu ilişkilerin her iki ülke için hassasiyet arz eden konulara yansımasına gayret ettiklerini dile getirdi.

Yurdakul, Pakistan'ın, Türkiye'nin FETÖ konusundaki hassasiyetinin farkında olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda iki ülke arasındaki iş birliğinin bazı somut sonuçlarının da daha önce kamuoyuna yansıdığını anımsattı.

Pakistan Yüksek Mahkemesinin bugün aldığı kararın, son derece önemli ve sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyen Yurdakul, "Bundan sonra bütün bu karar hükümlerinin ilgili Pakistan makamlarına ulaşmasıyla iş birliği halinde bu kararların gereğinin yerine getirilmesini elbette bizler de takip edeceğiz." dedi.

Yurdakul, söz konusu kararın, ülkede devam eden süreçlere olumlu yansıması olmasını beklediklerini ifade etti.

Yüksek mahkemenin, ülkenin en yüksek karar organı olduğunu vurgulayan Yurdakul, mahkemenin verdiği kararların hem kişiler hem kurumlar için mutlak bağlayıcılığı olduğuna işaret etti. Yurdakul, "Dolayısıyla, Pakistan Yüksek Mahkemesinin FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımasına ilişkin talebi, idari makamlar tarafından yerine getirilecek." şeklinde konuştu.

Yurdakul, Pakistan'ın FETÖ'yle ilişkili veya iltisaklı kişileri Türkiye'ye teslim edip etmeyeceği sorusuna ilişkin, şunları söyledi:

"Pakistan adli ve siyasi makamlarıyla uzun süreli devam eden çalışmalarımız var. Bu konuda bu aşamada söylenebilecek tek şey, bu kararla Pakistan makamlarının, bütün bu terörle iltisaklı kişiler hakkındaki işlemleri daha süratle ve kolaylıkla yerine getirebileceği yönündedir. Bizim algımız bu yönde. Pakistan tarafıyla yakın iş birliğimize bu çerçevede de devam edeceğiz."

Yurdakul, "Okulları devraldığımızda, TMV tarafından bu okulların en iyi şekilde işletileceği ve kalitenin yükseltileceği doğrultusunda da kararlıyız. Pakistanlı öğrenci veliler gönül rahatlığı içinde olabilirler." dedi.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ'yü terör örgütü ilan etti

Pakistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ'ye ait bir vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığına talimat vermişti.

Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının TMV'ye devri konusunda görülen davanın karar metninde mahkeme, bu vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesini ve vakfa ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devrini talep etti. Mahkeme kararın uygulanması için İçişleri Bakanlığı'nın uygun adımları atmasını istedi.

Türkiye'nin, Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı ile vakıfla ilişkili yapılanmaları terör örgütü olarak ilan ettiği hatırlatılan kararda, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) da FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul ettiği vurgulandı. Mahkeme kararında birçok ülkenin Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı'nın üyelerini sınır dışı ya da iade ettiği, okullarının idaresini devraldığı belirtildi.