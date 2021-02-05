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Dünya

Pakistan'da tutuklu 17 İranlı balıkçı serbest bırakıldı

4 ay önce tutuklanan 17 balıkçı tahliye edilerek ülkesine döndü.

Ahmet Dursun   | 05.02.2021
Pakistan'da tutuklu 17 İranlı balıkçı serbest bırakıldı

Ankara

İran, Pakistan kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaklaşık 4 ay önce tutuklanan 17 balıkçının tahliye edilerek ülkeye döndüğünü duyurdu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Pakistan'da tutuklu bulunan 17 İranlı balıkçı serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan İranlı balıkçıların ülkeye döndüğü belirtildi.

Yaklaşık dört ay önce yanlışlıkla Pakistan'ın kara sularına giren İranlı balıkçılar, Pakistan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

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