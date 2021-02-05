Euro
8.48
Dolar
7.08
BIST 100
1,547.94
Altın
1,805.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bilecik’te “İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı”nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Mısır mahkemesi 4 yıldır cezaevinde tutulan Al Jazeera muhabiri Hüseyin'in tahliyesine karar verdi

Mısır'da yaklaşık 4 yıl önce gözaltına alınan Katar merkezli Al Jazeera kanalı muhabiri Mahmud Hüseyin'in serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Aydoğan Kalabalık   | 05.02.2021
Mısır mahkemesi 4 yıldır cezaevinde tutulan Al Jazeera muhabiri Hüseyin'in tahliyesine karar verdi

Al Qahirah

Resmi makamlar henüz açıklama yapmadı ancak gelişmeyi Mısır medyası duyurdu.

Buna göre, Kahire Ceza Mahkemesi, hakkında hapis kararı olmadan 2016 sonundan bu yana cezaevinde tutulan Mısırlı gazeteci Hüseyin'in tahliyesine hükmetti. Öte yandan savcılığın, karara üst mahkemede itiraz ettiği belirtildi.

Bazı yerel medya kuruluşları, gazetecinin serbest bırakıldığı bilgisinin Mısır güvenlik birimlerince basına sızdırıldığını yazdı.

Mısır güvenlik güçleri gazeteci Hüseyin'i Aralık 2016'da ailesini ziyaret için geldiği Kahire'den Katar'a dönerken havaalanında gözaltına almıştı. Savcılık Hüseyin'e, "yasaklı bir örgüte üye olmak, yalan haber yapmak ve Mısır'da istikrarı bozma girişiminde bulunmak" gibi suçlamalar yöneltmişti.

Mısır ile Katar arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik adımlar, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde varılan uzlaşı çerçevesinde atılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Gencecik hastalar gözümüzün önünde ellerimizden kayıp gitti'
Filyasyon ekipleri yeni vakaların önlenmesi için Kovid-19'un izini sürüyor
Peru'da Kovid-19'un Brezilya'da görülen türüne rastlandı
Kolombiya, Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
Almanya, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig ile karşılaşacak Liverpool'a ülkeye giriş izni vermedi

Benzer haberler

Mısır mahkemesi 4 yıldır cezaevinde tutulan Al Jazeera muhabiri Hüseyin'in tahliyesine karar verdi

Mısır mahkemesi 4 yıldır cezaevinde tutulan Al Jazeera muhabiri Hüseyin'in tahliyesine karar verdi

Yunus Emre Enstitülerinin ortaklaşa düzenlediği programda Türkiye'de eğitim imkanları anlatıldı

Filistin ulusal diyalog görüşmeleri 8 Şubat'ta Kahire'de başlıyor