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Dünya

Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 10 kişi öldü

Belucistan'da 1 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 182'ye yükseldi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 13.08.2022
Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 10 kişi öldü Fotoğraf: Jan Ali Laghari/AA

İslamabad

Pakistan'ın Belucistan ve Sindh eyaletlerinde şiddetli yağışlar sebebiyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülke genelinde etkili muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.

Belucistan’ın Kila Abdullah şehrinde sele kapılan 6 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalette 1 Haziran’dan bu yana etkili muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 182’ye yükseldi.

Lasbela’da çok sayıda evi su basarken, Kila Abdullah’ta 3 baraj yıkıldı.

Ketta ile Karaçi arasındaki kara yolunun su altında kalması sonucu Belucistan’ın Sindh eyaletiyle bağlantısı koptu.

Çaman ile Ketta arasındaki tren seferleri de askıya alındı.

Yetkililer, çok sayıda tarım arazisinin sular altında kaldığını, 40 binin üzerinde evin hasar gördüğünü aktardı.

Eyalet genelinde 2 bin 100 kilometre kara yolu ve 25 köprü de yağmurlar sebebiyle zarar gördü.

Belucistan'ın 34 bölgesinin 26’sında muson yağmurlarının yol açtığı tahribat sebebiyle acil durum ilan edildi.

Karaçi'de 4 kişi öldü

Sindh eyaletine bağlı Karaçi’de 3 kişi elektrik akımına kapılarak bir kişi de boğularak hayatını kaybetti.

Şehrin çeşitli noktalarında yolları su basarken, trafikte aksaklıklar oluştu.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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