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Dünya

İngiltere'nin pek çok bölgesinde termometreler 35 dereceyi gösterdi

İngiltere’nin pek çok kesiminde öğle saatlerinde termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği, aşırı sıcak hava dalgasının etkisini yarın akşama kadar sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Gökhan Kurtaran   | 13.08.2022
İngiltere'nin pek çok bölgesinde termometreler 35 dereceyi gösterdi Fotoğraf: Raşid Necati Aslım - AA

Londra

İngiliz Meteoroloji Müdürlüğünden (Met Office) yapılan açıklamada, özellikle ülkenin orta ve güney kesimlerini adeta kavuran aşırı sıcak hava dalgasının etkisini yarın akşama kadar sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Ülkede dün gece boyunca pek çok bölgede ortalama 20 santigrat derece seviyesinde “tropikal bir gece” yaşandığı, bugün de 35 santigrat derece seviyesinin görüldüğü kaydedildi.

İngiliz Meteoroloji Müdürlüğü, bu hafta sonu için güney İngiltere'nin neredeyse tamamı için yangın riskini “istisnai” seviyesinden “en yüksek seviyeye” yükseltildiğini duyurmuştu.

Meteoroloji Müdürlüğü uzmanlarından Marco Petagna, ülkenin orta, güney ve doğu kesimlerinde yangın riskinin çok yüksek olduğunu belirtmişti.

İngiltere’de pek çok bölgede artık “kuraklık” var

İngiliz hükümeti, dün İngiltere'nin güney, orta ve doğu bölgelerinde resmi olarak kuraklık ilan edildiğini duyurmuştu.

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son 50 yılın en kurak yazının yaşanması nedeniyle İngiltere’nin yarısından fazlasının kuraklık statüsüne alınmasına karar verildiği bildirilmişti.

Açıklamada, İngiltere’nin 14 bölgesinden 8'inde kuraklık yaşandığı belirtilirken, bu bölgelerin Devon ve Cornwall, Solent ve Güney Downs, Kent ve Güney Londra, Herts and Kuzey Londra, Doğu Anglia, Thames, Lincolnshire and Northamptonshire, Batı Midlands olduğu ifade edilmişti.

"Hortum yasağı" genişliyor

Su dağıtım şirketi Yorkshire Water, 26 Ağustos’tan itibaren hortum yasağı olarak bilinen suyun kısıtlı kullanımının uygulanmasına başlanacağını bildirdi.

İngiltere'nin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, 4 Ağustos'ta müşterilerini yağış eksikliği nedeniyle gelecek haftalarda Londra'da "hortum yasağını" (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulamak zorunda kalabilecekleri konusunda uyarmıştı.

İngiltere'de içme suyu sağlayan bir diğer tedarikçi South East Water da Kent ve Sussex'teki müşterileri için 12 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek "hortum" ve "sulama" yasağını açıklayan ikinci tedarikçi oldu.

Thames Water, kuraklık nedeniyle talebin 25 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını açıklamıştı.

Yer altı suyu seviyeleri bu yıl ilk kez ortalamanın altına düşmüştü.

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