Dolar
26.93
Euro
30.29
Altın
1,978.54
ETH/USDT
1,909.00
BTC/USDT
29,983.00
BIST 100
6,371.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle 13 kişi öldü

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalar nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle 13 kişi öldü

İslamabad

Geo News televizyonundaki habere göre, başkent İslamabad'da şiddetli yağışlar etkili oldu.

Başkentin Golra Mor bölgesinde yağışlar nedeniyle yapımı devam eden bir köprünün yakınındaki duvar yıkıldı.

Köprü inşaatında çalışan ve çadırlarında uyuyan işçilerden 12’si yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

Öte yandan İslamabad'ın Muhammedi Town Mahallesi'nde de yıkılan duvarın altında kalan bir çocuk yaşamını yitirdi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle kayganlaşan yollarda trafik kazaları meydana geldi.

İslamabad-Peşaver otoyolunda gerçekleşen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Yağışların etkisiyle başkentin bazı noktalarında taşkınlar oluştu.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.

Pakistan'da geçen sene muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 1739 kişi hayatını kaybetmiş, felaketin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kolluk personelinin görev dışında amirlerini eleştirmesine ceza öngören hüküm iptal edildi
İstanbul'da barajların doluluğu yüzde 40,33'e düştü
Hakkari'de Cilo buzullarında hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ömrümüzün ve hayatımızın muhasebesini yapmak için hicri yılbaşını bir vesile bilmeliyiz
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karniyol cinsi 1240 canlı arı ele geçirildi

Benzer haberler

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle 13 kişi öldü

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle 13 kişi öldü

Pakistan'da selin vurduğu bölgelerden tahliye edilenlerin sayısı 14 bin oldu

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 91'e çıktı

Hindistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 90'ı aştı

Hindistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 90'ı aştı
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle can kaybı 80'e yükseldi

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle can kaybı 80'e yükseldi
Pakistan'da Hindistan'ın neden olduğu sel nedeniyle 224 kişi tahliye edildi

Pakistan'da Hindistan'ın neden olduğu sel nedeniyle 224 kişi tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet