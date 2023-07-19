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Dünya

Kırım’da poligonda çıkan yangın nedeniyle 4 köyde 2 binden fazla kişi tahliye edildi

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da, poligonda çıkan yangın nedeniyle 4 köyde 2 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Ali Cura, Davit Kachkachishvili  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Kırım’da poligonda çıkan yangın nedeniyle 4 köyde 2 binden fazla kişi tahliye edildi Fotoğraf: Marek M. Berezowski/AA

Moskova

Kırım'ın sözde valisi Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kirov bölgesindeki poligonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını kaydetti.

Yangında can kaybı olmadığı bilgisini paylaşan Aksenov, yangın nedeniyle Tavrida otoyolunun kapatıldığını belirtti.

Rus medyasının yerel yetkililere dayandırdığı bilgiye göre, yangın nedeniyle Kriniçki, Ayvazovskoye, Abrikosovka ve Privetnoye köylerindeki 2 bin 225 kişi başka bölgelere tahliye edildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında poligondaki yangının mühimmat deposunda çıktığı iddia ediliyor.

Ukrayna: Başarılı bir operasyon gerçekleştirildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da poligonda çıkan yangınla ilgili, "İşgal altındaki Kırım'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Budanov, sosyal paylaşım hesabından poligonda çıkan yangınla ilgili görüntü paylaşarak, "Düşman, hasarın boyutunu ve kayıpların sayısını gizliyor." değerlendirmesine yer verdi. Budanov, operasyonun istihbarat başkanlığı ve Ukrayna ordusunun ortak çalışması sonucu gerçekleştirildiğini belirtti.

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