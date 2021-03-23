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Dünya

Pakistan'da muhalefet, senato başkanlığı seçimine mahkemede itiraz etti

Pakistan'da muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP), senato başkanlığı seçiminde kendi adayları lehine verilen 7 oyun geçersiz sayılmasına itiraz etti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 23.03.2021
Pakistan'da muhalefet, senato başkanlığı seçimine mahkemede itiraz etti

İslamabad

Senato başkanlığı seçiminde muhalefet partilerinin ortak adayı Yusuf Rıza Gilani, avukatı aracılığıyla İslamabad Yüksek Mahkemesi’ne lehine verilen ancak geçersiz sayılan 7 oyun geçerli sayılması ve senato başkanlığının onaylanması talebiyle mahkemeye başvurdu.

İtirazında Gilani, kendisi lehine verilen 7 oyun seçim memuru tarafından geçersiz sayıldığını anımsatarak, seçim görevlisinin bu kararının yasa dışı olduğunu ve iptal edilmesini gerektiğini kaydetti.

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun oğlu ve PPP lideri Bilawal Butto Zerdari, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, senato başkanlığı seçiminin gözlerinin önünde "çalındığını" belirterek, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif’in kızı Meryem Navaz, 11 muhalefet partisinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) ile İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman ve başka muhalefet liderleriyle görüştüğünü, seçimi tersine çevirmek için mahkemeye gitmeye karar verdiklerini açıklamıştı.

Senato başkanlığı seçimini Muhammed Sadık Sanjrani kazanmıştı

12 Mart'ta gerçekleştirilen senato başkanlığı seçimini, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) adayı Muhammed Sadık Sanjrani kazanmıştı.

Seçimi yöneten Senatör Seyid Muzaffer Hüseyin Şah, PTI’nın adayı Sanjrani’nin 48 oy, PDM ittifakının adayı eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani’nin ise 42 oy aldığını açıklamıştı.

Şah, 8 oyun ise yanlış mühürleme nedeniyle geçersiz sayıldığını söylemişti. Söz konusu 8 oydan 7’si Gilani'nin lehineydi. Geçersiz oylardan biri hem Gilani hem de Sanjrani'ye verilmişti.

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