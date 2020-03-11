Pakistan'da milli gün provaları sırasında F-16 uçağı düştü
Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçağının başkent İslamabad'da düştüğü bildirildi.
Ankara
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Pakistan Hava Kuvvetleri sözcüsü, İslamabad'da "23 Mart Pakistan Milli Günü" için yapılacak gösterilerin provası sırasında F-16 jetinin düştüğünü kaydetti.
Olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi.
Uçağın düşmesinin ardından can kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.
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