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Dünya

Pakistan'da milli gün provaları sırasında F-16 uçağı düştü

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçağının başkent İslamabad'da düştüğü bildirildi.

Emel Gözellik   | 11.03.2020
Pakistan'da milli gün provaları sırasında F-16 uçağı düştü

Ankara

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Pakistan Hava Kuvvetleri sözcüsü, İslamabad'da "23 Mart Pakistan Milli Günü" için yapılacak gösterilerin provası sırasında F-16 jetinin düştüğünü kaydetti.

Olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Uçağın düşmesinin ardından can kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.


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