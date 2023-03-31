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Dünya

Pakistan'da kumanya dağıtımında yaşanan izdihamda 11 kişi öldü

Pakistan’ın Karaçi şehrinde, bir fabrikanın işçilerine ücretsiz kumanya dağıtımında çıkan izdihamda 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Pakistan'da kumanya dağıtımında yaşanan izdihamda 11 kişi öldü Fotoğraf: Sabir Mazhar / AA

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Site bölgesinde bir fabrika, çalışanlarının ailelerine ücretsiz gıda maddeleri dağıtılacağını açıkladı.

Gıda maddelerinin bulunduğu paketin dağıtımında güvenlik önlemi alınmaması sebebiyle yaşanan izdihamda 8'i kadın, 3'ü çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Polis, dağıtımı organize eden 7 kişiyi gözaltına aldı.

Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde 27 Mart'ta hükümetin dağıttığı bedava un nedeniyle yaşanan izdihamlarda 2'si kadın 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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