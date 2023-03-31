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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’nin New Jersey eyaletindeki Paterson kasabasında “Ak Parti Vatandaş Buluşması” programında konuşuyor
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Dünya

Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Şerife Çetin  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Vucic ile görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

New York

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü Birleşmiş Milletler Özel Oturumu'na katılmak için New York'a gelen Tamara Vucic'i, Türkevi'nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Görüşmede, Sıfır Atık Projesi'yle 2017'den bu yana atık yönetiminde elde edilen kazanımları ve 30 Mart tecrübesini paylaştıklarını belirten Erdoğan, "İklim krizine karşı her ülkenin eşit bir şekilde çözümün bir parçası olması yönünde ortak görüş belirttik." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, "Bayan Vucic'in Sıfır Atık hareketinin önemine binaen destekleriyle mücadelenin bir parçası olacağına inancım tam. Taziye dilekleri için teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.


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