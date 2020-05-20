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Dünya, Koronavirüs

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aştı

Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı, son 24 saatte 1931 kişi artarak 45 bin 897'ye yükseldi.

Behlül Çetinkaya   | 20.05.2020
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aştı

İslamabad


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 46 kişiyle virüsün ortaya çıktığı günden bu yana yaşanan "en yüksek günlük ölüm sayısı" görüldü.

Böylelikle ülkede toplam ölüm sayısı 985'e ulaşırken, son 24 saatte yapılan 13 bin 962 test sonucunda 1931 kişide virüs tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 45 bin 897'ye ulaştığı ülkede, toplam test sayısı 414 bin 254'e yükseldi.

Ülkenin ikinci büyük eyaleti Sindh, 17 bin 947 kişiyle en çok vaka görülen bölge olurken, en az vaka 133 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kayda geçti.

Keşmir ve başkent İslamabad'da son 24 saatte salgının başladığı günden bu yana en yüksek artış yaşandı. Bu kapsamda, Keşmir'de 18, İslamabad'da 104 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ilk kez 26 Şubat'ta görülen virüse yakalanan 13 bin 101 kişi ise iyileşti.

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