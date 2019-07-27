Euro
6.30
Dolar
5.67
BIST 100
102,837.20
Altın
1,417.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Oktay, Tunus Cumhurbaşkanı için düzenlenen cenaze törenine katılıyor
logo
Dünya

Pakistan'da iki saldırıda 10 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Afganistan sınırında düzenlenen iki saldırıda 10 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

Behlül Çetinkaya   | 27.07.2019
Pakistan'da iki saldırıda 10 asker hayatını kaybetti

İslamabad

Pakistan ordusunda yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sınırın Afganistan tarafından askerlerin üzerine ateş açıldı. 

İlk saldırı Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde sınır devriyesi yapan askerlere yönelik gerçekleşti. Pakistan ordusu, sınırın diğer tarafından açılan ateş sonucu 6 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İkinci saldırı ise yine Belucistan'ın sınır bölgelerinde yürütülen operasyon sırasında düzenlendi. Bu saldırıda 4 jandarmanın hayatını kaybettiğini açıklayan Pakistan ordu sözcüsü Asıf Gafur, sosyal medya hesabından, "Şehitlerimiz, bölgede barışı tesis etmek için canlarını vermiştir. Sınır bölgelerimizde güvenliği artırırken düşman güçler Belucistan'ı istikrarsız hale getirmek için çalışıyor. Çabaları inşallah boşa gidecektir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz'
Körfez krizi sonrası Umman dış politikasındaki arayışlar
İmran Han’ın ABD ziyareti ve Pakistan'ın yeni dış politika vizyonu
Ukrayna siyasetinde yeni dönem
Suudi tahtı üzerinde Yemen kabusu

Benzer haberler

Pakistan'da iki saldırıda 10 asker hayatını kaybetti

Pakistan'da iki saldırıda 10 asker hayatını kaybetti

İmran Han’ın ABD ziyareti ve Pakistan'ın yeni dış politika vizyonu

Trump'ın Keşmir önerisine Pakistan ve Hindistan'dan farklı tepkiler

'Trump-Han görüşmesi iyi ilişkilerin başlangıcı olabilir'

'Trump-Han görüşmesi iyi ilişkilerin başlangıcı olabilir'
ABD-Pakistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor

ABD-Pakistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı