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Dünya

Suriye'nin kuzeyinde eş zamanlı bombalı saldırılar: 2 ölü

Suriye'nin kuzeyinde eş zamanlı düzenlenen 4 bombalı saldırıda 2 sivil öldü, 22 sivil yaralandı.

Ömer Koparan,Adham Kako   | 27.07.2019
Suriye'nin kuzeyinde eş zamanlı bombalı saldırılar: 2 ölü

Azez

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde eş zamanlı düzenlenen 4 bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 22 sivil yaralandı.

Kuzeyde muhaliflerin kontrolündeki Bab ve Azez ilçe merkezleri, Cerablus ilçesinin Gandura beldesi ve Ahterin beldesine bağlı Tel Battal köyünde eş zamanlı saldırılar düzenlendi.

Saldırılar, bomba yüklü motosikletlerle gerçekleştirildi.

Bab ilçe merkezindeki Ömer bin Hattab Camisi yanında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil yaralandı. Azez'deki ve Gandura'da 5'şer, Tel Battal köyünde ise 3 sivil yaralandı.

Yaralılar tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildi.

Olay yerine intikal eden yerel güvenlik güçleri saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Azez ve Cerablus ilçe merkezlerinde 22 Temmuz'daki patlamalarda 14 sivil yaralanmıştı. Muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde 3 Temmuz'da meydana gelen eş zamanlı iki patlamada da 2 sivil ölmüş, 28 sivil yaralanmıştı.


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