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Dünya

Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Kakar, yemin ederek göreve başladı

Pakistan’da ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, yemin ederek görevine başladı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Kakar, yemin ederek göreve başladı

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Kakar'ın yemin törenini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı binasındaki yemin töreninin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı.

Törende, Alvi'nin okuduğu yemin metnini tekrarlayan Kakar, ülkenin 8'inci geçici hükümet Başbakanı olarak göreve başladı.

Törende, görevi devreden eski Başbakan Şahbaz Şerif de hazır bulundu.

Şahbaz Şerif, Nisan 2022'de başbakan olmuştu

Pakistan Parlamentosunda, 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste yapılan oylamada 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmişti.

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