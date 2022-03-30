Dolar
14.68
Euro
16.34
Altın
1,926.05
ETH/USDT
3,382.10
BTC/USDT
47,120.00
BIST 100
2,222.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Batman Üniversitesi’nde "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konulu konferansta konuşuyor.
logo
Dünya

Pakistan'da Başbakan Han'ın kabinesinden iki bakan istifa etti

Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın ittifak kurduğu Birleşik Halk Hareketi (MQM-P) partisinden kabinede görev alan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanı Aminul Hak görevlerinden ayrıldı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 30.03.2022
Pakistan'da Başbakan Han'ın kabinesinden iki bakan istifa etti

İslamabad

Yerel basındaki haberlere göre, MQM-P'nin Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oylamasında" muhalefetin yanında yer alacağını açıklamasının ardından bu partiden Bakanlar Kurulu'nda yer alan Adalet Bakanı Nasim ile Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanı Hak görevlerinden istifa etti.

Hükümet kanadından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması öncesi ülkede hareketli günler yaşanıyor.

Pakistan Ulusal Meclisi 342 milletvekilinden oluşuyor. Başbakan Han'ın görevden alınması için muhalefetin 172 oya ihtiyacı bulunuyor. Basına göre Başbakan Han'ın ittifak kurduğu partilerden bazılarının muhalifleri destekleyeceğini açıklamasıyla hükümetin mevcut durumdaki oy sayısı 164, muhalefetin de 176 olarak görülüyor. Parlamentoda bir milletvekili bulunan Cemaat-i İslami tarafsız kalacağını açıklamış, bir milletvekili ise hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) en az 13 milletvekili de Başbakan Han'a karşı muhaliflerin yanında oy kullanacağını açıklamıştı. Bu durum da bir başka soru işareti olarak hükümetin karşısına çıkıyor.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta parlamentoda 161 evet oyuyla kabul edilmişti. Oturuma ilişkin tartışmanın yarın başlaması bekleniyor. Oylamanın ise bir hafta içerisinde yapılması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada yaklaşık 405 milyon öğrenci hala Kovid-19 kapanmalarından etkileniyor
Avrupa'da Kovid-19 vakalarında artış sürmesine rağmen tedbirler kaldırılıyor
Kovid-19 aşılaması devam ettikçe tedirgin edici vaka artışı beklenmiyor
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 100 bine yaklaştı
AB'nin sağlık yetkilisi Kovid-19 salgınının bitmediği uyarısında bulundu

Benzer haberler

Pakistan'da Başbakan Han'ın kabinesinden iki bakan istifa etti

Pakistan'da Başbakan Han'ın kabinesinden iki bakan istifa etti

Pakistan'da Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi kabul edildi

Pakistan, Kıbrıs konusunda Türkiye'ye desteğinin süreceğini yineledi

Çavuşoğlu: Ukrayna-Rusya savaşını durdurmak herkesin birinci amacı olmalı

Çavuşoğlu: Ukrayna-Rusya savaşını durdurmak herkesin birinci amacı olmalı
İİT, Afganistan için 'insani emanet fonu' oluşturdu

İİT, Afganistan için 'insani emanet fonu' oluşturdu
'Çöl güzeli' Deraver Kalesi 12 yüzyıldır ayakta

'Çöl güzeli' Deraver Kalesi 12 yüzyıldır ayakta