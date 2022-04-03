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Dünya

Pakistan'da Başbakan Han'ın görevi resmi olarak sona erdi

Pakistan'da parlamentonun feshedilmesinin ardından Başbakanı İmran Han'ın görevi resmi olarak sona erdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 03.04.2022
Pakistan'da Başbakan Han'ın görevi resmi olarak sona erdi

İslamabad

Yerel basındaki haberlere göre, Kabine, meclisin feshedilmesinin ardından Han'ın ülkenin Başbakanı olmadığına dair bildiri yayımladı.

Bununla birlikte Anayasa'nın 224. maddesi uyarınca geçici hükümetin Başbakanı atanıncaya kadar 15 gün süreyle Başbakanlık görevini Han yürütecek.

Pakistan Anayasası'na göre, parlamentonun feshedilmesinden sonraki 90 gün içinde yeni seçimler gerçekleştirilene kadar ülkeyi geçici başbakan ve hükümeti yönetecek.

ABD'li diplomat

Ary News televizyonundaki haberde, Başbakan Han'ın partilileriyle yaptığı toplantıda, hükümeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun olduğunu söylediği iddia edildi.

Han'ın, ABD'li diplomat Lu'nun Pakistan'ın eski Washington Büyükelçisi Asad Macid'i Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oylamasının" başarısız olmasının sonuçları konusunda uyardığını söylediği öne sürüldü.

Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.

Meclis feshedildi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han'ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirilmişti.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadesi yer alıyor.

Erken seçim

Pakistan'da Anayasa'nın 58. maddesine göre, cumhurbaşkanı, başbakanın tavsiyesiyle Meclisi feshedebiliyor. Ülke tarihinde 1977’de Zülfikar Ali Butto, 1993'te Navaz Şerif'in tavsiyesiyle dönemin Cumhurbaşkanları meclisi feshetmişti.

Meclisin feshedilmesinin ardından 90 günde seçime gidiliyor ve bu süreçte ülkeyi muhalefet partilerinin de katkısıyla oluşturulan geçici hükümet yönetiyor.

Mevcut Başbakan ise geçici hükümet, başbakanı atayıncaya kadar görevine devam edebiliyor.

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