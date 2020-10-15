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Dünya

Pakistan'da askerlere bombalı saldırı: 6 ölü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 15.10.2020
Pakistan'da askerlere bombalı saldırı: 6 ölü

İslamabad

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Razmak’ta güvenlik güçlerinin konvoyunun geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada, patlamada 6 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Dün, Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Bajur'da güvenlik noktasına sınırın diğer tarafından teröristlerin düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetmiş, 1 asker ise yaralanmıştı.

11 Ekim’de de Kuzey Veziristan’da güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 2 asker ölmüş, 3 asker yaralanmıştı.

Pakistan ordusu, söz konusu bölgede Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.

TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014 yılından bu yana 5 binden fazla terörist etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

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