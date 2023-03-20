Pakistan'da 5. İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu düzenlendi
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da "5. İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu" düzenlendi. Etkinliğe aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30'a yakın ülkeden 250'nin üzerinde rektör, rektör yardımcısı ve uzman akademisyenler katıldı.
İslamabad
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da "5. İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu" düzenlendi.
İslamabad'da bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30'a yakın ülkeden 250'nin üzerinde rektör, rektör yardımcısı ve uzman akademisyenler katıldı.
İki gün süren etkinlikte, küreselleşen dünyada teknolojinin yıkıcı etkileri, üniversitelerin yıkıcı teknolojinin getirdiği zorlukları nasıl ele alması gerektiği, 4'üncü endüstri devrimi ve üniversitelerin dönüşümü, İslam dünyasındaki üniversiteler arasında işbirliği, bağlantı ve öğrenci değişiminin artırılması gibi çeşitli konular ele alındı.
Toplantı önemli bir "köşe taşı" vurgusu
Pakistan Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küreselleşen dünyada teknolojinin yıkıcı etkilerine karşı yüksek eğitimde köklü değişiklerin nasıl olması gerektiğine dair İslam dünyasından rektörlerin bir araya geldiği bu toplantının önemli bir köşe taşı olduğunu söyledi.
İkbal, birçok üniversitenin 2'nci sanayi devrimi modeliyle çalıştığına işaret ederek, disiplin ve yeni teknolojinin eğitime adapte edilmesi gerektiğini vurguladı.
Forum aracılığıyla üniversiteler arasındaki fikir alışverişlerinin ve işbirliklerinin artacağına dikkati çeken İkbal, bunun yüksek eğitimde yeni reformlar sağlayacağını kaydetti.
Türkiye, daha fazla uluslararası öğrenciye talip
Büyükelçi ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Danışmanı Mustafa Türker Arı, iki gün süren toplantılarda İslam dünyasındaki üniversiteler arasında işbirliğinin nasıl geliştirileceği konularının ele alındığını söyledi.
Arı, İslam dünyasından 30'a yakın ülkenin foruma katılım sağladığını belirterek, yükseköğretim alanında ileriye dönük projelerin, öğrencilerin İslam dünyasındaki diğer ülkelerde eğitim ve burs imkanlarının görüşüldüğünü ifade etti.
Bir önceki forumun 2017'de Ankara'da yapıldığını anımsatan Arı, Türkiye'nin 300 binden fazla yabancı öğrenciye ev sahipliği yaptığını ve Ankara'nın daha fazla uluslararası öğrenciyi misafir etmeye hazır olduğunu diğer üniversite rektörlerine ilettiklerini aktardı.
Pakistan'daki üniversiteler ile işbirliği vurgusu
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise Pakistan'daki üniversitelerle işbirliği yapmak istediklerini dile getirerek, "Türk üniversiteleri Pakistan'da daha da çok görülecek. Birbirimizin güçlü yanlarından istifade etmeliyiz." dedi.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da Batı üniversiteleri ile işbirliği yapıldığı gibi Pakistan'daki üniversitelerde de işbirliği yapılabileceğini belirterek bunun önemli olduğuna işaret etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.