Dolar
19.02
Euro
20.40
Altın
1,974.90
ETH/USDT
1,758.80
BTC/USDT
27,633.00
BIST 100
4,975.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan'da 5. İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu düzenlendi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da "5. İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu" düzenlendi. Etkinliğe aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30'a yakın ülkeden 250'nin üzerinde rektör, rektör yardımcısı ve uzman akademisyenler katıldı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Pakistan'da 5. İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu düzenlendi Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu - AA

İslamabad

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da "5. İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu" düzenlendi.

İslamabad'da bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30'a yakın ülkeden 250'nin üzerinde rektör, rektör yardımcısı ve uzman akademisyenler katıldı.

İki gün süren etkinlikte, küreselleşen dünyada teknolojinin yıkıcı etkileri, üniversitelerin yıkıcı teknolojinin getirdiği zorlukları nasıl ele alması gerektiği, 4'üncü endüstri devrimi ve üniversitelerin dönüşümü, İslam dünyasındaki üniversiteler arasında işbirliği, bağlantı ve öğrenci değişiminin artırılması gibi çeşitli konular ele alındı.

Toplantı önemli bir "köşe taşı" vurgusu

Pakistan Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küreselleşen dünyada teknolojinin yıkıcı etkilerine karşı yüksek eğitimde köklü değişiklerin nasıl olması gerektiğine dair İslam dünyasından rektörlerin bir araya geldiği bu toplantının önemli bir köşe taşı olduğunu söyledi.

İkbal, birçok üniversitenin 2'nci sanayi devrimi modeliyle çalıştığına işaret ederek, disiplin ve yeni teknolojinin eğitime adapte edilmesi gerektiğini vurguladı.

Forum aracılığıyla üniversiteler arasındaki fikir alışverişlerinin ve işbirliklerinin artacağına dikkati çeken İkbal, bunun yüksek eğitimde yeni reformlar sağlayacağını kaydetti.

Türkiye, daha fazla uluslararası öğrenciye talip

Büyükelçi ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Danışmanı Mustafa Türker Arı, iki gün süren toplantılarda İslam dünyasındaki üniversiteler arasında işbirliğinin nasıl geliştirileceği konularının ele alındığını söyledi.

Arı, İslam dünyasından 30'a yakın ülkenin foruma katılım sağladığını belirterek, yükseköğretim alanında ileriye dönük projelerin, öğrencilerin İslam dünyasındaki diğer ülkelerde eğitim ve burs imkanlarının görüşüldüğünü ifade etti.

Bir önceki forumun 2017'de Ankara'da yapıldığını anımsatan Arı, Türkiye'nin 300 binden fazla yabancı öğrenciye ev sahipliği yaptığını ve Ankara'nın daha fazla uluslararası öğrenciyi misafir etmeye hazır olduğunu diğer üniversite rektörlerine ilettiklerini aktardı.

Pakistan'daki üniversiteler ile işbirliği vurgusu

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise Pakistan'daki üniversitelerle işbirliği yapmak istediklerini dile getirerek, "Türk üniversiteleri Pakistan'da daha da çok görülecek. Birbirimizin güçlü yanlarından istifade etmeliyiz." dedi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da Batı üniversiteleri ile işbirliği yapıldığı gibi Pakistan'daki üniversitelerde de işbirliği yapılabileceğini belirterek bunun önemli olduğuna işaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Bağışçılar Konferansında depremzedeler için yaklaşık 7 milyar avroluk yardım taahhüdü yapıldı
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Irak Başbakanı es-Sudani, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Bakan Çavuşoğlu: Uluslararası toplumun uzattığı yardım elini unutmayacağız

Benzer haberler

Pakistan'da 5. İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu düzenlendi

Pakistan'da 5. İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu düzenlendi

Pakistan'da eski Başbakan Han hakkındaki tutuklama kararı iptal edildi

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan uçak Adana'ya iniş yaptı

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Han’ın tutuklanması kararını yarına kadar askıya aldı

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Han’ın tutuklanması kararını yarına kadar askıya aldı

Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin yardım malzemesi taşıyan uçağı İncirlik Üssü'ne ulaştı

Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin yardım malzemesi taşıyan uçağı İncirlik Üssü'ne ulaştı
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan 2 uçak Adana'ya geldi

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan 2 uçak Adana'ya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet