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Dünya

Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Rajanpur şehri yakınında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 21.07.2021
Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İslamabad

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi, merkez üssü Rajanpur'un 37 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 39 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Yerel basındaki haberlerde, 5,2 büyüklüğündeki depremin Dera Gazi Han, Dajal ve Zahir Pir'de de hissedildiği belirtildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi verilmedi.

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