Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Pakistan'ın Pencap eyaletinin Rajanpur şehri yakınında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İslamabad
Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi, merkez üssü Rajanpur'un 37 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 39 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Yerel basındaki haberlerde, 5,2 büyüklüğündeki depremin Dera Gazi Han, Dajal ve Zahir Pir'de de hissedildiği belirtildi.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.