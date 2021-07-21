Euro
10.10
Dolar
8.59
BIST 100
1,351.59
Altın
1,809.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hacılar Kabe’de tavaf ibadetinde bulunuyor
logo
Dünya

Fransa’da son 24 saatte 18 bin 181 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 181 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Alaattin Doğru   | 21.07.2021
Fransa’da son 24 saatte 18 bin 181 Kovid-19 vakası tespit edildi

Paris

Virüsün Delta varyantının vakaların çoğunluğunu oluşturduğu Fransa'da Halk Sağlığı Kurumunun bugünkü verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 181 artışla 5 milyon 890 bin 62'ye yükseldi.

Son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 554’e çıktı.

Hastanelerde 902’si yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 41 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 38 milyon 184 bin 499'a yükseldi, 31 milyon 310 bin 25 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Toplamda 66 milyondan 375 binden fazla doz aşı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
DSÖ Genel Direktörü'nden 'Tokyo'da sıfır Kovid-19 riski mümkün değil' vurgusu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 8 bin 780 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Fransa’da son 24 saatte 18 bin 181 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa’da son 24 saatte 18 bin 181 Kovid-19 vakası tespit edildi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 171’e yükseldi

Türkiye'de 8 bin 780 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 8 bin 780 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi
Fransa Sağlık Bakanı, daha önce kaydedilmeyen artışla bir günde 18 bin yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi

Fransa Sağlık Bakanı, daha önce kaydedilmeyen artışla bir günde 18 bin yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi
Dünya genelinde 3 milyar 690 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 690 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı