Euro
6.39
Dolar
5.73
BIST 100
100,087.80
Altın
1,509.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan, Türk şirkete ödeyeceği tazminattan Erdoğan'ın desteğiyle kurtuldu

Pakistan Başbakanı Han, Türk Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. (Karkey) ile Pakistan arasındaki 1,2 milyar dolarlık tazminat davasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle çözüldüğünü bildirdi.

Behlül Çetinkaya   | 04.11.2019
Pakistan, Türk şirkete ödeyeceği tazminattan Erdoğan'ın desteğiyle kurtuldu

İslamabad

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türk Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. (Karkey) ile Pakistan arasındaki 1,2 milyar dolarlık tazminat davasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle çözüldüğünü bildirdi.

Han, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Pakistan Adalet Hareketi (PTI) hükümeti, Erdoğan'ın desteğiyle Karkey anlaşmazlığını dostane bir şekilde çözdü ve Uluslararası Yatırım Anlaşmalarının Çözüm Merkezi (ICSID) tarafından getirilen 1,2 milyar dolarlık cezadan tasarruf etti." ifadelerini kullandı.

Han, Pakistan hükümetinin müzakere heyetini de tebrik etti.

Pakistan şirketin 4 gemisine el koymuştu

Pakistan'la Karkey arasındaki dava, 2012'de Pakistan'ın Karkey'e ait 2'si yüzen elektrik üretim gemisi olmak üzere 4 gemiye el koymasına dayanıyor.

Ülkenin eski Başbakanı ve Enerji Bakanı Raja Pervez Eşref hakkında enerji alanında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla açılan dava sonrası Pakistan Anayasa Mahkemesi, 4 gemiye el koyma kararı almıştı.

Kararı "Türkiye ile Pakistan arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması" ihlali olarak değerlendiren Karkey, Dünya Bankası çatısı altındaki ICSID'e gitmişti.

ICSID, Pakistan'ı, anlaşmanın ihlali ve faizleri gerekçe göstererek 845 milyon dolar para cezasına mahkum etmişti.

Pakistan'ın cezayı ödememesi üzerine ise şirket, ABD'deki Columbia Bölgesi Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Geçen sürede Pakistan'ın ödeme yapmaması üzerine, faiz ve hukuki harcamalarla ceza 1,2 milyar dolara çıkmıştı.

Ekim'de Karkey ile Pakistan arasında yürütülen müzakerelere ilişkin şirketten yapılan açıklamada, "Karkey olarak, Pakistan ile uzun zamandır süregelen anlaşmazlığı çözmek adına bir sonuca ulaşmak için prensipte anlaştığımızı, bu prensip anlaşma kapsamında Pakistan'ın Karkey'i yeni projeler ve yatırımlar yapmaya davet ettiğini belirtmek isteriz." denilmişti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Almanya'da merkez partilerin çöküşü devam ediyor
Barış Pınarı'nın ortaya çıkardığı gerçekler
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Körfez'in Barış Pınarı yalanları

Benzer haberler

Pakistan, Türk şirkete ödeyeceği tazminattan Erdoğan'ın desteğiyle kurtuldu

Pakistan, Türk şirkete ödeyeceği tazminattan Erdoğan'ın desteğiyle kurtuldu

Pakistan'da muhalefet hükümete istifa için verdiği süreyi uzattı

Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi AA'yı ziyaret etti

Pakistan'da muhalefet toplu istifayı tartışıyor

Pakistan'da muhalefet toplu istifayı tartışıyor
Türkiye'den Pakistan'a başsağlığı

Türkiye'den Pakistan'a başsağlığı
Pakistan'da yolcu treni alev aldı: 74 ölü

Pakistan'da yolcu treni alev aldı: 74 ölü