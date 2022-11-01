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Dünya

Pakistan Rusya'dan 300 bin ton buğday ithalatı planını onayladı

Pakistan Rusya’dan 300 bin ton buğday ithal etmeye hazırlanıyor.

Muhammet Nazım Taşcı   | 01.11.2022
Pakistan Rusya'dan 300 bin ton buğday ithalatı planını onayladı

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar’ın başkanlığını yaptığı Ekonomik Koordinasyon Komitesi, Rusya’dan buğday ithalatı planını onayladı.

Buna göre, Pakistan Rusya’dan 300 bin ton buğday ithal edecek.

Rusya'dan alınacak buğdaya Pakistan’ın ton başına 372 dolar ödeyeceği belirtiliyor.

Buğdayın 1 Kasım-15 Ocak arasında sevk edilmesi bekleniyor.

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