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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Erbil Başay   | 01.11.2022
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Berlin

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan açıklamaya göre Scholz, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Almanya’nın Ukrayna'ya siyasi, mali ve insani yardımın yanı sıra silah tedarik etme dahil egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunması için somut destek vermekten vazgeçmeyeceğini yineledi.

Açıklamada, Scholz’un Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'da doğrudan sivil altyapıya ateş etmesini kınadığı belirtildi.

Scholz’un Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanmaya hazırlandığı yönünde Rus tarafından yapılan suçlamaları da asılsız bularak kesin bir dille reddettiği aktarılan açıklamada, Scholz ve Zelenskiy’nin bu konuda Ukrayna tarafının girişimiyle yapılan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın araştırmalarının her kuşkuyu kaldırılacağına ilişkin mutabık kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, iki liderlin küresel gıda durumunu daha da ağırlaştırmamak için tahıl anlaşmasının Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde yürütülmesi ve uzatılmasının tehlikeye atılmaması çağrısında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Scholz ve Zelenskiy’nin Ukrayna'daki askeri, siyasi ve insani durum ile bu ülkeye yönelik yapılabilecek başka yardım imkanlarını istişare ettiği belirtilen açıklamada, iki liderin yapıcı istişareleri sürdürme ve yakın temasta kalma konularında anlaştığı kaydedildi.

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