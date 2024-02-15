Pakistan, İsrail'in Gazze'deki "katliamını" durdurmak için BMGK'ye müdahale çağrısı yaptı
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) Gazze Şeridi'nde İsrail'in Filistin halkına yönelik "katliamına" son vermek için müdahalede bulunmaya ve ateşkes uygulamaya çağırdı.
İslamabad
Sözcü Beluç, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik saldırılarını kınamasını desteklediklerini söyledi.
BMGK'yi Gazze Şeridi'nde İsrail'in Filistin halkına yönelik "katliamına" son vermek için müdahale etmeye ve ateşkes uygulamaya çağıran Beluç, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) finansmanı askıya alan ülkelerden bu kararlarını derhal geri almalarını talep etti.
Beluç, açlık ve uygun tıbbi bakımın sağlanamaması nedeniyle daha fazla ölüm ve acı yaşanmasını önlemek için Gazze kuşatmasının kaldırılması gerektiğini ifade ederek, "Pakistan, kuşatma altındaki Gazze halkına verdiği diplomatik, ahlaki, siyasi ve insani destekte kararlı." diye konuştu.
Sözcü Beluç, İsrail'in Refah'ta yerlerinden edilmiş 1,4 milyon insana yönelik acımasız saldırısının, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e karşı aldığı ihtiyati tedbir kararlarına açık bir meydan okuma olduğunu kaydetti.
Mısır ile Brezilya, Gazze'de acil ateşkesin gerekliliği konusunda mutabık
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının gerekliliği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.
Sisi, ülkesini ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile başkent Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında Sisi, Brezilyalı mevkidaşı ile ikili görüşmeler sırasında iki ülke arasındaki ilişkileri siyasi, ekonomik, kültürel, endüstriyel ve tarımsal olmak üzere çeşitli alanlarda geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.
İkili görüşmelerin, iki ülke arasında çeşitli alanlarda ve uluslararası konularda varılan mutabakatın boyutunu yansıttığını ifade eden Sisi, şunları söyledi:
"Gazze'de ateşkesin önemi, tüm İsrailli esirlerin ve Filistinli mahkumların serbest bırakılması ve sivilleri açlıktan kurtarmak için Gazze Şeridi'ne mümkün olan en büyük miktarda yardımın girmesinin sağlanması ve savaş sonrası başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması aşamasının başlatılması konusunda mutabakata vardık."
"İsrail'in Hamas'ı yenilgiye uğratma tepkisinin hiçbir haklı gerekçesi yok"
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise ülkesinin Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze Şeridi sınırındaki İsrail yerleşim yerlerine ve askeri noktalarına yönelik saldırısını kınayan ilk ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Ancak İsrail'in Hamas'ı yenilgiye uğratma tepkisinin hiçbir haklı gerekçesi yok. Ne yazık ki kadınları ve çocukları öldürüyor, bu daha önce dünyanın hiçbir yerinde hiç tanık olmadığımız bir şey." dedi.
Bu tür sorunları çözmek için var olan Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı uluslararası kuruluşların ne yazık ki çalışmadığını dile getiren Lula da Silva, şunları kaydetti:
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, veto hakkını ortadan kaldıran yeni bir jeopolitiğe göre, Afrika ve Güney Amerika'nın temsilini sağlamak için diğer daimi üye devletleri dahil ederek mekanizmalarını geliştirmeli. Üye devletler barışı savunmalı ve savaşı teşvik etmemelidir."
Sisi ile görüşmede Gazze Şeridi'ndeki insani durumu ele aldıklarını kaydeden Lula da Silva, Gazze Şeridi'ndeki 2 milyon Filistinliye karşı şiddetin artışının kabul edilemez olduğunu ve Mısır'ın rolünü bu çatışmaya bir çözüm bulmada çok önemli olarak gördüklerini söyledi.
Sürekli yardım girişine ve tüm esirlerin serbest bırakılmasına izin verecek şekilde acil bir ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayan Lula da Silva, ülkesinin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını desteklediğini, zira üzerinde anlaşılan ve tanınan sınırlar içerisinde bağımsız bir Filistin devleti olmadığı sürece barışın sağlanamayacağını kaydetti.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 233'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 570 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 195 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrailli asker öldürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.