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Dünya, Ramazan 2021, Rahmet ve Bereket Ayı: Ramazan

Pakistan’da Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek

Muhammet Nazım Taşcı   | 12.05.2021
Pakistan’da Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek

İslamabad

Pakistan’da Ramazan Bayramı’nın yarın idrak edileceği bildirildi.

Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde Ramazan Bayramı’nın yarın idrak edileceği duyuruldu.

Açıklamanın ardından camilerden siren sesleri yükselirken, bazı şehirlerde de top atışları yapıldı.


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