Pakistan’da Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek
İslamabad
Pakistan’da Ramazan Bayramı’nın yarın idrak edileceği bildirildi.
Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde Ramazan Bayramı’nın yarın idrak edileceği duyuruldu.
Açıklamanın ardından camilerden siren sesleri yükselirken, bazı şehirlerde de top atışları yapıldı.
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