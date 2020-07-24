Pakistan’da Kovid-19 vakası sayısı 270 bini aştı
Pakistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 270 bini aştı.
Ankara
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Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede görülen 1209 yeni Kovid-19 vakası ile birlikte toplam vaka sayısının 270 bin 400’e çıktığı belirtildi.
Açıklamada, son 24 saatte 54 kişinin yaşamını yitirdiği, salgın dolayısıyla şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayınının 5 bin 763’e yükseldiği kaydedildi.
Şimdiye kadar 1 milyon 820 binin üzerinde Kovid-19 testinin yapıldığı Pakistan’da sadece haziran ayında 130 binin üzerinde Kovid-19 vakasına rastlanmıştı.
Ülkede hastalığa yakalanıp tedavi edilenlerin sayısı 219 bin 783’e ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.