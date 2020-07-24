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Dünya, Koronavirüs

Pakistan’da Kovid-19 vakası sayısı 270 bini aştı

Pakistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 270 bini aştı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 24.07.2020
Pakistan’da Kovid-19 vakası sayısı 270 bini aştı Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede görülen 1209 yeni Kovid-19 vakası ile birlikte toplam vaka sayısının 270 bin 400’e çıktığı belirtildi. 

Açıklamada, son 24 saatte 54 kişinin yaşamını yitirdiği, salgın dolayısıyla şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayınının 5 bin 763’e yükseldiği kaydedildi.

Şimdiye kadar 1 milyon 820 binin üzerinde Kovid-19 testinin yapıldığı Pakistan’da sadece haziran ayında 130 binin üzerinde Kovid-19 vakasına rastlanmıştı.

Ülkede hastalığa yakalanıp tedavi edilenlerin sayısı 219 bin 783’e ulaştı.

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