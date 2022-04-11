Dolar
14.67
Euro
15.98
Altın
1,950.25
ETH/USDT
3,029.10
BTC/USDT
40,498.00
BIST 100
2,449.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karadeniz’de meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi - Arnavutköy Karadeniz’de meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi - Eyüpsultan
logo
Dünya

Pakistan’da başbakan seçilen Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı

Pakistan Ulusal Meclisinde bugün başbakan seçilen Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Vekili ve Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani huzurunda yemin ederek görevine başladı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 11.04.2022
Pakistan’da başbakan seçilen Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı

İslamabad

Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin rahatsız olması sebebiyle yemin töreni, Cumhurbaşkanı Vekili ve Senato Başkanı Sanjrani tarafından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleştirilen yemin töreninin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı.

Törende Senato Başkanı Sanjrani'nin okuduğu yemin metnini tekrarlayan Şerif, Pakistan'ın 23. başbakanı oldu.

Yemin töreninde PML-N liderinin ittifak kurduğu parti liderlerinin yanı sıra kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları da hazır bulundu.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste bugün düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini almıştı.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda dün yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

9 Nisan'da yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu, dün 01.00'de sona ermişti.

Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında, Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 "hayır" oyu almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 6 bin 893 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti
Çin'de 27 bin 529, Hong Kong'da 1921 Kovid-19 vakası tespit edildi
Şanghay'da kapanma tedbirlerine karşı kent sakinlerinin tepkisi artıyor
Türkiye'de 5 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi
Almanya’da milyonlarca Kovid-19 aşısının son kullanma tarihi yakında geçecek

Benzer haberler

Beyaz Saray: Pakistan'ın önemi ülkenin lideri kim olursa olsun değişmez

Beyaz Saray: Pakistan'ın önemi ülkenin lideri kim olursa olsun değişmez

Pakistan’da başbakan seçilen Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı

Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'ten 'Türkiye ile Pakistan ayrılmaz bağlara sahip' vurgusu

Pakistan'da muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif başbakanlığa seçildi

Pakistan'da muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif başbakanlığa seçildi
Pakistan'da başbakanlık seçimi öncesi İmran Han’ın partisinden toplu istifa

Pakistan'da başbakanlık seçimi öncesi İmran Han’ın partisinden toplu istifa
Türk Kızılay'dan Pakistan'da 380 aileye gıda yardımı

Türk Kızılay'dan Pakistan'da 380 aileye gıda yardımı