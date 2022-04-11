Dolar
14.67
Euro
15.98
Altın
1,950.06
ETH/USDT
3,025.30
BTC/USDT
40,474.00
BIST 100
2,449.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karadeniz’de meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi - Arnavutköy Karadeniz’de meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi - Salacak Karadeniz’de meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi - Eyüpsultan
logo
Dünya

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi rekor tazeledi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 6,6 ile yeni zirveye ulaştığını bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 11.04.2022
ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi rekor tazeledi

Washington DC

New York Fed, mart ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi 0,6 puan artışla yüzde 6,6'ya çıktı.

Böylece, bir önceki ay 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören kısa vadeli enflasyon beklentisi rekor tazeledi.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0,1 puan azalarak yüzde 3,7'ye geriledi.

Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentileri, şubat ayında sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 3,8 olmuştu.

Bir yıllık süreçte harcamalardaki artışa ilişkin beklenti yüzde 6,4'ten yüzde 7,7'ye yükselerek yeni zirveye ulaştı.

Gıda ve benzin kalemlerindeki fiyat artışlarının bir yıllık süreçte hızlanması beklenirken gıda ve benzin fiyatlarının yüzde 9,6'şar artacağı tahmin edildi. Aynı dönemde kira artışına ilişkin beklenti ise neredeyse yatay bir seyir izleyerek yüzde 10,2 oldu. Konut fiyatlarındaki artışa ilişkin beklenti ise yüzde 6'ya yükseldi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Ülkede yarın açıklanacak mart ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8,4'e yükselmesi yönünde.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 6 bin 893 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti
Çin'de 27 bin 529, Hong Kong'da 1921 Kovid-19 vakası tespit edildi
Şanghay'da kapanma tedbirlerine karşı kent sakinlerinin tepkisi artıyor
Türkiye'de 5 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi
Almanya’da milyonlarca Kovid-19 aşısının son kullanma tarihi yakında geçecek

Benzer haberler

Beyaz Saray: Pakistan'ın önemi ülkenin lideri kim olursa olsun değişmez

Beyaz Saray: Pakistan'ın önemi ülkenin lideri kim olursa olsun değişmez

Pentagon, Rusya'nın Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği S-300'ü vurduğunu teyit etmedi

Çin, ABD'yi 'yaptırımlardan kazanç elde etmeye çalışmakla' suçladı

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi rekor tazeledi

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi rekor tazeledi

Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşla ABD'nin hegemonyasına son vermeyi amaçladığını söyledi

Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşla ABD'nin hegemonyasına son vermeyi amaçladığını söyledi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 482'ye çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 482'ye çıktı