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Dünya

Pakistan Başbakanı Şerif: Son anlaşmayla Türkiye ile ticaret artacak

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu ay yapılan Mal Ticareti Anlaşması'yla Türkiye ile ticaretin artacağını belirtti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 18.08.2022
Pakistan Başbakanı Şerif: Son anlaşmayla Türkiye ile ticaret artacak

İslamabad

Radio Pakistan'daki habere göre, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı başkanlığındaki ticari heyet, başkent İslamabad'daki Başbakanlık konutunda Şerif tarafından kabul edildi.

Şerif, görüşmede, Pakistan ile Türkiye arasında dostça ilişkiler olduğunu belirterek, iki ülkenin ticaret, yatırım, enerji ve iletişim alanında ilişkileri geliştirme konusunda istekli olduğunu vurguladı.

Son imzalanan Mal Ticareti Anlaşması'nın mal, hizmet ve yatırım konusunda yeni yollar oluşturacağını vurgulayan Şerif, anlaşmayla İslamabad ile Ankara arasındaki ticaret hacminin artacağına işaret etti.

Ticaret heyetinden enerji sektörüne yatırım vurgusu

Türk ticaret heyeti de Türk iş insanlarının, Pakistan'ın enerji sektörüne yatırım konusunda istekli olduğunu dile getirdi.

Başbakan Şerif, hükümetinin bu konuda Türk iş insanlarına gerekli kolaylığı sağlayacağını kaydetti.

Mal Ticareti Anlaşması ​​​​​​​

Türkiye ile Pakistan arasında 12 Ağustos'ta Mal Ticareti Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Türkiye, Pakistan'a 261 üründe imtiyaz tanıyacak ve bunların 123'üne katma değer vergisi uygulamayacak. Buna karşılık Pakistan da 130 ürün için Türkiye'ye gümrük tarifelerinde imtiyaz tanıyacak.

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