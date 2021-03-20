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Dünya, Koronavirüs

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 20.03.2021
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İslamabad


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Han'ın, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve evinde karantina altında olduğunu aktardı.

Han, 18 Mart'ta Sinopharm firmasının Kovid-19 aşısını yaptırmıştı.

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