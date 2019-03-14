Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.47
BIST 100
102,432.30
Altın
1,296.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon’un Arsin ilçesinde halka hitap ediyor
logo
Dünya

Pakistan 175 ülke için e-vize dönemine geçti

Pakistan, 175 ülke vatandaşları için 7-10 gün içinde sonuçlanan e-vize dönemine geçti.

Behlül Çetinkaya   | 14.03.2019
Pakistan 175 ülke için e-vize dönemine geçti

İslamabad

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın katıldığı törenle açıklanan yeni vize rejimine göre e-vize ilk olarak Türkiye, Malezya, Çin, ABD ve İngiltere vatandaşlarına 8 dolar karşılığında uygulanacak.

7-10 gün içinde sonuçlanacak e-vizenin ülke ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlayacağını söyleyen Han, Pakistan'ı ziyaret etmek isteyenlerin evlerinden hiç çıkmadan, Ulusal Veritabanı ve Kayıt Otoritesi (NADRA) sitesine girerek vize başvurusu yapabileceklerini söyledi.

Başvuru sahiplerine e-posta veya kısa mesajla vizenin verileceğini belirten Han, "Pakistan geçmişte terör yüzünden zor zamanlar yaşadı ama bu durum artık değişti. Pakistan artık güvenli bir ülke. Bu yıla kadar Dubai'de oynanan Pakistan Kriket Süper Ligi maçları da artık Pakistan'da oynanacak. Boş tribünlere karşı oynamanın ne kadar sıkıcı olduğunu iyi bilirim." diye konuştu.

"İnsanlar ancak buraya kolayca geldikleri zaman Pakistan'ın yatırım potansiyelini görebilirler"

Geçmişte Pakistan vizesi almanın bilinçli olarak zorlaştırıldığını söyleyen Han, şu ifadeleri kullandı:

"Artık 70'li yılların sosyalist hükümetlerinin getirdiği 'Para kazanmak günahtır' zihniyeti değişti. Politikacılar o dönemde yatırımcıları, toprak sahiplerini eleştirirdi. Ülke olarak Endonezya, Malezya ve Tayland'ın toplam üretiminden daha fazla üretim yaparken geri düştük. Bu zihniyet değişikliğiyle ülkemize daha çok yatırım gelecek ve ülkemizin yüzü değişecek."

Turistlerin vizesi olsa dahi ülkenin kuzey bölgelerine özel izin alarak gidebildiğini hatırlatan Han, "İnsanlar ancak buraya kolayca geldikleri zaman Pakistan'ın yatırım potansiyelini görebilirler. Pakistan'ın kuzeyindeki dağlık alanlar İsviçre'nin iki katı büyüklüğünde ve hala keşfedilmeyi bekliyor. Bu bölgelerde turizm için seçici davranacağız. Doğa dostu paket turlar hazırlanacak." dedi.

Pakistan'ın 175 ülkeye uygulayacağı e-vize uygulamasının ilk aşamasında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülkeyle başlayacağı haberini Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri AA'nın İslamabad ofisi açılışında vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lübnan'da yeni kabine ve oluşan yeni dengeler
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz
Netanyahu diaspora desteğini kaybediyor
Irak’ta ABD-İran rekabeti
Cezayir yeni bir değişim sürecini tetikleyebilir

Benzer haberler

'AA İslamabad Ofisi, Pakistan'ı ilk elden Türkiye'ye anlatacak'

'AA İslamabad Ofisi, Pakistan'ı ilk elden Türkiye'ye anlatacak'

Hindistan ve Pakistan'dan vizesiz sınır kapısı hamlesi

Pakistan'a 'kapıda vize' dönemi başlıyor

AA İslamabad Ofisi açıldı

AA İslamabad Ofisi açıldı
AA heyeti Pakistan'da temaslarda bulundu

AA heyeti Pakistan'da temaslarda bulundu
İran ile Irak arasında ücretsiz vize kararı

İran ile Irak arasında ücretsiz vize kararı